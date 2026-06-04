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НовостиОбщество4 июня 2026 18:01

На Среднем Урале на выборах будут работать более 7,5 тысяч наблюдателей

На Урале откроются почти 2,5 тысячи избирательных участков
Маргарита РАЗУМОВА
Тысячи свердловских наблюдателей задействуют на сентябрьских выборах

Тысячи свердловских наблюдателей задействуют на сентябрьских выборах

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале на предстоящих сентябрьских выборах будут работать более 7,5 тысячи общественных наблюдателей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Одновременно пройдут выборы депутатов Государственной Думы, регионального и муниципального уровней. Важно обеспечить легитимность, открытость и прозрачность голосования. В Свердловской области около 2,5 тысячи избирательных участков. На каждом из них должны работать наблюдатели, - говорит председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Председатель свердловского Избиркома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа Президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Предполагается, что указ будет подписан до 21 июня.

Депутаты регионального ЗакСо примут решение с 11 по 21 июня. Сами же выборы должны быть назначены до 1 июля.