На Среднем Урале на выборах будут работать более 7,5 тысяч наблюдателей

Тысячи свердловских наблюдателей задействуют на сентябрьских выборах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале на предстоящих сентябрьских выборах будут работать более 7,5 тысячи общественных наблюдателей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Одновременно пройдут выборы депутатов Государственной Думы, регионального и муниципального уровней. Важно обеспечить легитимность, открытость и прозрачность голосования. В Свердловской области около 2,5 тысячи избирательных участков. На каждом из них должны работать наблюдатели, - говорит председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Председатель свердловского Избиркома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа Президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Предполагается, что указ будет подписан до 21 июня.

Депутаты регионального ЗакСо примут решение с 11 по 21 июня. Сами же выборы должны быть назначены до 1 июля.