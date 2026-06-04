Свердловчанка взыскала с туроператора 137 тысяч рублей за задержку рейса

Свердловчанка взыскала деньги за испорченный отдых Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске консультационный пункт помог женщине взыскать с туроператора 137 тысяч рублей. Причиной стала задержка рейса в Объединенные Арабские Эмираты на 26 часов. Когда женщина вместе с семьей вернулась с отдыха, она выдвинула требования туроператору ООО «ТТ-Трэвел». Об этом информирует управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Женщина требовала уменьшить стоимость тура из-за сокращения времени пребывания в отеля. Также возместить связанные с задержкой рейса убытки - расходы на такси и питание, - сказано в сообщении. - Туроператор предложил возместить около 17 тысяч рублей. Однако свердловчанка не согласилась.

Уже в консультационном пункте по ее обращению сотрудники подготовили иск в суд. По итогу мировой суд частично удовлетворит требования туристки и взыскал в ее пользу с туроператора в общей сложности 137 тысяч рублей.

В эту сумму вошли стоимость неоказанных услуг - 30,9 тысяч рублей, неустойка – 36,6 тысяч рублей, убытки – 5,7 тысяч рублей. Вошла и компенсация морального вреда – по 5 тысяч каждому туристу семьи. Расходы на адвоката – 5 тысяч рублей и штраф в размере 44 тысяч рублей.