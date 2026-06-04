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НовостиПроисшествия4 июня 2026 17:14

На Урале из-за пожара в частном доме пострадал человек

В свердловском селе произошел пожар
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области произошел пожар 4 июня

В Свердловской области произошел пожар 4 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня вечером в селе Окулова Каменского муниципального округа произошел пожар. Пламя вспыхнуло в доме, расположенном на улице Партизанской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

- На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество в частном доме. В пожаре пострадал один человек, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия выезжали восемь пожарных на двух единицах техники. Однако пламя удалось потушить местным жителям еще до прибытия спасателей.

В свердловском МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не перегружайте сеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте лишь квалифицированным сотрудникам.