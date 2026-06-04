На Урале вторую неделю ищут 46-летнего мужчину

Уралец пропал еще 18 мая. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Туринске и его окрестностях волонтеры и силовики развернули поиски 46-летнего Романа Лачимова. Местонахождение уральца не удается установить с 18 мая. Об этом рассказали представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях.

- Мужчина может находиться в вашем городе или районе, - сообщают поисковики.

Приметы пропавшего мужчины: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение. У пропавшего русые волосы и голубые глаза.

Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, обратитесь к инфоргу поисков: Людмила 89045447224. Информацию можно передать на горячую линию отряда 8 800 700 54-52 или по номеру 112.