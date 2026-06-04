В Екатеринбурге мошенники замаскировались под УК, чтобы обмануть жителей

Аферисты просят у граждан коды из СМС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Академическом районе Екатеринбурга орудуют мошенники. Они сообщают собственникам якобы о предстоящей замене дверей или домофонов. При этом, они рассылают фейки якобы от лица коммунальщиков. Об этом сообщает управляющая компания «Академический».

- Сообщения выглядят примерно так: «Меняем домофон. Сколько вам нужно ключей?» или «Планируется замена входной двери. Пожалуйста, подтвердите участие». Затем жертве приходит запрос на подтверждение или код из СМС, который ни в коем случае нельзя сообщать, - предупредили официальные представители УК.

Екатеринбуржцев просят быть внимательными и помнить, что сотрудники УК общаются с жителями только в официальных каналах. Они не просят сообщать коды из СМС.

Если вы сомневаетесь в достоверности сообщений, перезвоните в УК по номеру клиентского отдела 227-10-10, либо диспетчерской – 227-10-11.

Не переходите по ссылкам, а также не отвечайте на подозрительные сообщения. Ни в коем случае не сообщайте мошенникам коды.