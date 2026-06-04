Суд оштрафовал свердловчанина за пост с окровавленным Иосифом Сталиным

Уралец оставил пост в мессенджере Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд назначил 19-летнему уроженцу Слободо-Туринского района Сергею Кайгородову штраф. Уральца признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма с использованием интернета». Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что 10 мая 2025 года Кайгородов опубликовал пост в мессенджере.

- В нем было изображение Иосифа Сталина в окровавленной одежде на фоне пентаграммы с чертями по бокам. Пост сопровождал текст, принижающий значимость Дня Победы. Публикация была доступна неограниченному кругу лиц¸ - сказано в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что в посте есть признаки негативного отношения к памятной дате. Подсудимый не оспаривал обстоятельства дела.

Уточняется, что дедушка подсудимого – герой Великой Отечественной войны.

Суд учитывал условия жизни уральца, уровень его психического развития. По итогу ему назначили штраф – 50 тысяч рублей. Однако снизили до 45 тысяч рублей из-за срока, проведенного парнем под стражей.

Осужденному суд запретил быть администратором сайтов и каналов на 2 года 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.