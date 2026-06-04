В Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок

В Екатеринбурге проведут опрессовки без отключения горячей воды Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В уральской столице проведут второй этап опрессовок. С 8 по 10 июня специалисты проверят магистральные, распределительные, а также квартальные сети повышенным давлением. Об этом сообщает администрация города.

Работы проведут ночью – с 23:00 до 6:00. Однако горячую воду при этом отключать не будут.

Владельцам зданий, теплопунктов и сетей следует на время опрессовок отключить системы теплопотребления. Также необходимо наблюдать за их состоянием. Если в ваших подвалах и складах имеются ценные вещи – организуйте дежурство на случай прорыва труб.

Если вы заметили утечку горячей воды, обратитесь в диспетчерскую Екатеринбургской тепловой компании по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00. Также звонки принимает единая дежурно-диспетчерская служба города: 222-30-05.