Осужденный свердловский экс-министр Николай Смирнов нашел новую работу

Николай Смирнов нашел новое место работы Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов устроился в «Водоканал». Теперь он советник гендиректора по общим вопросам. Об этом сообщает 66.RU.

Уточняется, что компания решила использовать опыт Николая Смирнова. Однако сам Николай Смирнов пока не дает комментариев журналистам. В ноябре 2025 года бывший чиновник был в должности помощника гендиректора строительной компании.

На звонок корреспондента «КП-Екатеринбург» в «Водоканале» не ответили.

Напомним, Николаю Смирнову вынесли приговор по делу о получении взятки. Как полагает следствие, он вместе с двумя заместителями с помощью посредника получил более 4,4 миллионов рублей. Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Из общей суммы Николай Смирнов получил более 980 тысяч рублей.

12 декабря 2025 года экс-министра приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.