В Нижнем Тагиле лучшим школьникам вручили премию главы города

Мэр Нижнего Тагила лично вручил сертификаты лучшим школьникам. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вручили премию главы города десяти самым талантливым школьникам. Об этом сообщает Тагил.Лайф. Церемония награждения прошла во Дворце детского и юношеского творчества. Это уже 35-й по счету прием главы. Мэр Нижнего Тагила лично вручил победителям сертификаты – 10 тысяч рублей.

Одна из победительниц – Дария Гуляева, ученица 11-го класса школы №9. Девушка с трех лет мечтала стать дизайнером, и недавно сшила свою первую коллекцию одежды. Пять нарядов, вдохновленных культурой калмыцкого народа и буддизма, стали победителями конкурса молодых дизайнеров «Золотая игла», а также заработали гран-при в конкурсе «Подиум. Новый взгляд».

– Два года назад я была в Элисте, и меня вдохновила культура калмыцкого народа. Коллекцию мы придумываем и шьем сами, конечно, не без помощи родителей. Буду продолжать творить, а в будущем собираюсь поступать на дизайнера в Екатеринбург, – поделилась Дарья.

Также премии главы Нижнего Тагила вручили Дарье Арсеновой – музыкальная школа № 2, Михаилу Веверице и Марии Печенежской – Политехническая гимназия, Юлии Григорьевой – музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова, Юлии Ермола – гимназия № 86, Варваре Захаровой – спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва имени Михалины Лысовой, Андрею Колупаеву – детско-юношеский центр «Мир», Анастасии Форшевой – городская станция юных натуралистов и Павлу Шустову – лицей.