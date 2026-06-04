В Нижнем Тагиле под суд пойдет уралец, избивший школьника за телефон

Уральца обвинили в разбойном нападении на школьника Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила поступило дело 35-летнего мужчины. Ему вменяют разбойное нападение на школьника. Это произошло еще 1 апреля на улице Нижняя Черепанова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Как полагает следствие, около 22:30 пьяный мужчина увидел у дома незнакомого ему ребенка.

- Мужчина попросил у подростка его телефон, а получив отказ, не менее трех раз ударил школьника кулаком по лицу, - сказано в сообщении. - Юноша упал на асфальт. Нападавший навалился сверху, не давая подняться, поднял выпавший из кармана подростка телефон и скрылся.

Однако мужчина был схвачен силовиками в тот же вечер неподалеку от места преступления. Им оказался неоднократно судимый тагильчанин. Во время личного досмотра похищенный телефон нашли и изъяли.

Слушание по делу будет закрытым, так как потерпевший – несовершеннолетний.