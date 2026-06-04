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НовостиПроисшествия4 июня 2026 11:59

Жительницу Салехарда полгода обманывали мошенники и похитили более 16 млн

Мошенники обманули жительницу Салехарда на 16 миллионов рублей
Екатерина ГАПОН
Мошенник полгода убеждал потерпевшую вкладываться в якобы инвестиционный проект, и выманил у нее 16,3 миллиона рублей

Мошенник полгода убеждал потерпевшую вкладываться в якобы инвестиционный проект, и выманил у нее 16,3 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники похитили у 35-летней жительницы Салехарда более 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Ямал 1». Аферисты полгода убеждали потерпевшую вкладывать деньги в инвестиционный проект, обещая высокую прибыль.

В 2025 году женщине написал в мессенджер неизвестный, представившись опытным инвестором. Он предложил ей выгодную схему заработка, пообещав хороший доход. В течение полугода он поддерживал доверие северянки – присылал фиктивные отчеты доходов и несуществующие результаты инвестиций. Под этим предлогом он убеждал женщину продолжать вкладывать средства, что она и делала.

Суммы постоянно увеличивались, а мошенник продолжал ее уверять, что капитал растет и скоро принесет прибыль. О том, что она стала жертвой аферистов, женщина поняла только в мае 2026 года. К тому моменту сумма ущерба достигла 16,3 миллиона рублей.