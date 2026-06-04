В Госдуме сообщили, что на iPhone будут предустанавливать «Макс»

Наблюдались случаи, когда Apple удаляла банковские приложения, подпавшие под ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На мобильные телефоны, которые официально ввозятся в Россию будут предустанавливать отечественный мессенджер «Макс». Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Стоит напомнить, что данное приложение «Макс» было удалено из цифрового магазина App Store. Однако, как отметил парламентарий, наша страна накопила серьезный опыт работы в условиях запретов со стороны зарубежных IT-платформ.

Свинцов пояснил, что за последние шесть лет был пройден большой путь. Наблюдались случаи, когда Apple удаляла банковские приложения, подпавшие под ограничения, но все отечественные кредитные организации вышли из этой ситуации достаточно просто: они давали клиентам возможность загружать софт через QR-код или с помощью браузера. Парламентарий отметил, что «Макс» уже скачан миллионами пользователей на свои iPhone. Он уверен, что разработчики найдут способы для загрузки обновлений.

Андрей Свинцов подчеркнул, что требования российского законодательства касательно предварительной установки отечественного программного обеспечения распространяются на любые устройства, ввозимые легально. Это, по его мнению, гарантирует гражданам доступ к необходимым сервисам вне зависимости от политики зарубежных магазинов приложений.

- Что касается других производителей, то здесь все будет предустановлено в соответствии с действующим законом. Все легальные смартфоны, которые будут продаваться на территории Российской Федерации, будут выходить с предустановленным приложением «Макс»», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сложности с самостоятельной установкой мессенджера затронут менее 1% россиян, поэтому удаление «Макс» из App Store на его развитие не повлияет.