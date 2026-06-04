На Урал поступило почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита

В больницы поступило почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В больницы Среднего Урала поступило 96 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита для взрослых. Также 103 тысячи доз для детей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Свердловчане с начала года поставили около 255 тысяч прививок от клещевого энцефалита. Вакцинацию прошли более 73 тысяч юных уральцев.

- Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте 15 месяцев - первые две прививки и первая ревакцинация. Пенсионерам от 60 лет - первые две прививки общей схемы вакцинации. Также вакцину могут получить жители, участвующие в тушении лесных пожаров, - сказано в сообщении.

Как рассказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения области Александр Харитонов, израсходовано лишь 32, 5 тысяч доз бесплатной детской вакцины.

Прививку можно поставить в течение всего года. Однако сделать это нужно не позднее чем за две недели до выхода на природу.