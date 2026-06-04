За сутки в Свердловской области в ДТП пострадали трое детей

В Сысертском районе пенсионер сбил 15-летнего водителя питбайка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 3 июня произошло три аварии с участием детей. Первое ДТП произошло в селе Патруши Сысертского района. 75-летний водитель Renault при повороте налево не уступил дорогу 15-летнему водителю питбайка и врезался в него. Парень госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

– Бабушка передала деньги матери ребенка именно на приобретение питбайка. Женщина распорядилась ими по назначению, купив сыну опасную игрушку. В отношении родительницы составлены протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Еще одна авария произошла на улице Нескучной, 3. 14-летний ребенок, управляя самокатом мощностью 600 Ватт, для которого требуются права категории «М», наехал на камень и упал. С тяжелыми травмами его доставили в ДГКБ №9. На мать ребенка также составили административный протокол.

Последнее ДТП произошло в Серове. 56-летняя водитель Kia Rio при повороте во двор не уступила дорогу 13-летнему велосипедисту. Со слов женщины, она не заметила мальчика из-за кустов. Мальчика с травмами госпитализировали, на водителя завели административное производство за причинение вреда здоровью потерпевшего.