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НовостиЭкономика4 июня 2026 11:23

В Екатеринбурге на заводах за год создали 1,5 тысячи рабочих мест

На промышленных предприятиях Екатеринбурга активно создают рабочие места
Маргарита РАЗУМОВА
На свердловских промышленных предприятиях за год создано 1513 рабочих мест

На свердловских промышленных предприятиях за год создано 1513 рабочих мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на заводах Екатеринбурга за год создано 1513 рабочих мест. Данные в своем докладе приводит директор Департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгений Копелян. Об этом сообщает «Коммерсант - Урал».

Уточняется, что лидерами стали машиностроительный завод имени М. И. Калинина – 245 рабочих мест. Также Уральский завод гражданской авиации – 178.На предприятиях «Уралметаллургмонтаж 2» и «Уралтрансмаш» соответственно создано 151 и 108 рабочих мест.

К тому же в прошлом году на заводах Екатеринбурга модернизировали 2 375 рабочих мест.

В докладе чиновника сказано, что за год в Екатеринбурге выросла доля убыточных промышленных предприятий. В 2024 году их было 14,6 %. В настоящее время показатель увеличился до 22,5%. Среднемесячная зарплата на предприятиях обрабатывающей промышленности достигла 123,3 тысяч рублей.