В Екатеринбурге на заводах за год создали 1,5 тысячи рабочих мест

На свердловских промышленных предприятиях за год создано 1513 рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на заводах Екатеринбурга за год создано 1513 рабочих мест. Данные в своем докладе приводит директор Департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгений Копелян. Об этом сообщает «Коммерсант - Урал».

Уточняется, что лидерами стали машиностроительный завод имени М. И. Калинина – 245 рабочих мест. Также Уральский завод гражданской авиации – 178.На предприятиях «Уралметаллургмонтаж 2» и «Уралтрансмаш» соответственно создано 151 и 108 рабочих мест.

К тому же в прошлом году на заводах Екатеринбурга модернизировали 2 375 рабочих мест.

В докладе чиновника сказано, что за год в Екатеринбурге выросла доля убыточных промышленных предприятий. В 2024 году их было 14,6 %. В настоящее время показатель увеличился до 22,5%. Среднемесячная зарплата на предприятиях обрабатывающей промышленности достигла 123,3 тысяч рублей.