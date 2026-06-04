На вокзале Екатеринбурга внедрили доступ в бизнес-зал по биометрии

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На железнодорожных вокзалах России внедрена система биометрического доступа в бизнес-залы. На Свердловской магистрали на вокзале Екатеринбурга она начала работать с июня. Внедрение биометрических технологий на вокзалах направлено на развитие современных цифровых сервисов и повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта.

Новый сервис дополнил существующую систему регистрации и доступа посетителей. С помощью биометрии посетители могут пройти в бизнес-зал без предъявления QR-кода. Для этого пассажиру необходимо посмотреть в камеру устройства на входном терминале, после чего система автоматически подтвердит право доступа в бизнес-зал.

Для использования сервиса необходимо предварительно зарегистрировать биометрические данные через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия» и в отделении банка, а затем активировать биометрию в личном кабинете программы лояльности ON PASS.

В настоящее время сервис доступен в бизнес-залах Казанского вокзала Москвы, вокзалов Нижний Новгород и Иваново. В июне подключение биометрического доступа планируется также в бизнес-залах вокзалов Казань, Павелецкого вокзала Москвы и Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Напомним, бизнес-зал на вокзале Екатеринбург работает с 1 октября 2025 года. Это многофункциональное пространство, в котором можно комфортно провести время в ожидании поезда. В помещении установлена удобная мягкая мебель, широкоформатные телевизоры, работает скоростной Wi-Fi. Для деловых встреч предусмотрена переговорная комната, для детей – отдельная игровая зона. Для удобства посетителей в зале есть помещение для хранения ручной клади, гардероб, санитарно-бытовые комнаты с душевой. Питание организовано по системе «шведский стол».

Бизнес-зал работает круглосуточно. С момента открытия его услугами воспользовались 11 тысяч человек.