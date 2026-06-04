В Екатеринбурге 13 женских консультаций перейдут на новые стандарты

Работу свердловских женских консультаций полностью обновят Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области запустили проект «Женская консультация. Перезагрузка», целью которого является улучшение качества и повышение доступности медпомощи. В 2026 году 13 женских консультаций Екатеринбурга перейдут на обновленные стандарты работы, а к концу 2027 года проект охватит все 58 женских консультаций области.

– Один из важнейших аспектов «перезагрузки» – новый подход к доабортному консультированию, когда женщина встаёт перед серьёзным выбором: сохранять ли беременность. Сценарий работы медиков в таких ситуациях будет принципиально иным, а визуализировать обновление системы призван особый брендбук, – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Как сообщили в Минздраве Свердловской области, проект включает в себя обновление внешней навигации, совершенствование внутренних процессов, в том числе маршрутизацию пациентов, а также организацию работы врачебных бригад.