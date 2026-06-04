В Свердловской области снизилась загрузка загородных отелей на фоне роста цен

Повышение тарифов на аренду загородных домов является вынужденной мерой, говорят эксперты рынка Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

На рынке загородного отдыха уральской столицы сложилась нестандартная ситуация: стоимость аренды повышается, хотя заполняемость турбаз и гостиниц заметно сократилась. По итогам первых пяти месяцев 2026 года отрасль подходит к летнему сезону в фазе структурных изменений, где принудительное подорожание (в том числе из-за увеличения НДС) под влиянием налоговой нагрузки конфликтует с трансформирующимися привычками потребителей в регионе.

Как сообщили в Клубе загородного гостеприимства Урала, усредненная стоимость номера (ADR) в сегменте загородного размещения достигла 11 296 рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время заполняемость номерного фонда за указанный период оказалась на уровне 35,8%. Это на 17% ниже значений 2025-го. Итоговая прибыль на один доступный номер (RevPar) уменьшилась на 8,1%, опустившись до 4 065 рублей.

Председатель клуба Татьяна Трофимова пояснила, что специалисты видят следующую тенденцию: повышение тарифов, стимулируемое ростом НДС, является вынужденной мерой, и этот процесс вступает в противоречие с динамикой потребительского спроса.

Отраслевые аналитики подчеркивают, что нынешние индикаторы свидетельствуют об общем охлаждении интереса клиентов на фоне удорожания услуг. Ключевым фактором, повлиявшим на поведение жителей Свердловской области, стал рост стоимости размещения, вызванный корректировкой налогового регулирования. В ближайшие месяцы главной задачей игроков рынка станет стабилизация доходности номерного парка в обстановке подстройки цен под новые экономические реалии.

- Если такое положение вещей сохранится, то мы еще больше увидим объявлений о продаже глемпингов и загородных баз, которые не являются частью сетевых структур, - говорит Татьяна Трофимова.

По ее словам, наблюдается схлопывание искусственно раздутого рынка, порог входа в который в предыдущие годы был достаточно низким.