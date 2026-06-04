Депутаты поддержали освобождение хостелов в Екатеринбурге от турналога

Хостелы могут освободить от налога в период с января 2026 года по декабрь 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге хостели и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали освобождение ряда гостиниц от турналога.

– Речь идет о гостиницах без звезд, где все номера относятся к четвертой или пятой категории. Это самые доступные варианты для проживания. Сейчас на территории города находится 57 подобных средств размещения, среди которых хостелы и гостевые дома, – сообщили в Думе.

Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения. Предполагается, что налоговые послабления будут действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Также депутаты поддержали изменения, касающиеся налога на имущество физлиц. Поправки приведут нормы законодательства в соответствие с положением Налогового кодекса России.