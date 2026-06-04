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НовостиОбщество4 июня 2026 10:20

«Екатеринбурггаз» не будет делать перерасчет после претензий УФАС

«Екатеринбурггаз» не будет проводить перерасчет
Екатерина ГАПОН
«Екатеринбурггаз», завышавший цены больше года, не будет делать перерасчет

«Екатеринбурггаз», завышавший цены больше года, не будет делать перерасчет

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Екатеринбурггаз» не будет проводить перерасчет после претензии УФАС. Об этом сообщает «ФедералПресс». В компании подчеркнули, что оснований для перерасчета после проверки нет, и они продолжат обслуживать газовое оборудование екатеринбуржцев. Стоимость услуг при этом не изменится.

–По результатам проведенной проверки устранены несоответствия в документации, которые не повлекли за собой изменение стоимости услуг, оказанных по договору о техническом обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, – рассказали в компании.

Напомним, что после проверки УФАС выяснилось, что «Екатеринбурггаз» необоснованно завышал цены на свои услуги больше года – в период с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года. Ведомство выдало компании предписании об устранении нарушений, а также назначило штраф в размере 562 тысячи рублей.