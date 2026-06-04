Мэрию Дегтярска привлекли к иску по делу о национализации имущества Пильникова

Иск рассматривает Октябрьский районный суд

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 4 июня приступил к рассмотрению иска об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. Согласно данным из картотеки, иск подал заместитель прокурора Свердловской области.

В деле 22 ответчика. Среди них физлица и организации. В частности, прокуратура добивается национализации имущества Вадима Пильникова – бывшего мэра Дегтярска. Также в списке ответчиков по иску его экс-заместители Виктор Солдатов и Андрей Ильин. Администрация Дегтярска привлечена в качестве третьего лица.

Ранее Вадима Пильникова приговорили к 10 годам колонии за коррупционные преступления. Взятки он получал не только в виде денег. За общее покровительство местный предприниматель передал градоначальнику Audi стоимостью в 9,5 миллиона. Бывшие заместители Вадима Пильникова также получили реальные сроки.