Паслер представит Свердловскую область на Петербургском экономическом форуме

Денис Паслер выступит на ПМЭФ в онлайн-формате Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. На форуме область представит свой инвестиционный потенциал.

– Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона примет участие в форуме в онлайн формате. По его поручению очно на мероприятии будет работать замгубернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы с представителями других регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений в различных сферах.