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НовостиЭкономика4 июня 2026 9:17

Паслер представит Свердловскую область на Петербургском экономическом форуме

Свердловская область представит инвестиционный потенциал на ПМЭФ
Екатерина ГАПОН
Денис Паслер выступит на ПМЭФ в онлайн-формате

Денис Паслер выступит на ПМЭФ в онлайн-формате

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. На форуме область представит свой инвестиционный потенциал.

– Промышленность Свердловской области занимает большую долю в экономике России. Предприятия региона реализуют масштабные инвестиционные программы, которые укрепляют потенциал Среднего Урала и всей страны, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона примет участие в форуме в онлайн формате. По его поручению очно на мероприятии будет работать замгубернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы с представителями других регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений в различных сферах.