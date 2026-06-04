Свердловский министр образования назвала бабушек причиной снижения рождаемости

Снижение рождаемости также бьет по системе образования Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина считает, что причиной снижения рождаемости являются бабушки, и для решения вопроса нужно работать через них. Такое мнение она высказала на XVII Уральском демографическом форуме.

По мнению Светланы Тренихиной, на решение заводить детей во многом влияют родители, которые советуют сначала получить образование и построить карьеру. Потенциальные бабушки сами активно работают, и помогать в воспитании внуков не торопятся.

– Нужно работать не только с юными работающими мамами или студентками-мамами, сколько с их мамами, с потенциальными бабушками, которые дают установку своим детям: ты сначала доучись, ты сначала встань на ноги. Нам нужны новые методики и новые подходы, – цитирует министра образования 4 канал.

Демографический спад также является проблемой для системы образования – уже сейчас в крупных городах появляются пустующие группы в детсадах, а часть педагогов приходиться переобучать для работы в школе.