В Каменском районе закрыли лагерь «Красная горка» из-за угрозы здоровью детей

Суд приостановил деятельность лагеря на 25 суток Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Каменский районный суд приостановил деятельность лагеря «Красная горка» из-за угрозы здоровью детей. Плановая выездная проверка Роспотребнадзора выявила в учреждении массовые нарушения санитарных норм.

– В числе нарушений: ненадлежащая внутренняя отделка спальных корпусов, производственных и санитарно-бытовых помещений и проблемы с сантехническим оборудованием, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, в лагере выявили дефицит инвентаря и посуды – мощность пищеблока была рассчитана только на 200 детей, хотя лагерь рассчитан на 340 человек. Также территория была некачественно очищена от бытового и строительного мусора, а питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормам.

Суд признал лагерь виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ «Повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей». Работу учреждения приостановили на 25 суток.