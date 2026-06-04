Свердловчанка, которая жестоко пытала сироту на видео, обжаловала свой приговор

Карпинский городской суд назначил Бродовиковой (на фото справа) 9 лет и 6 месяцев колонии. Фото: соцсети

36-летняя Наталья Бродовикова из Карпинска, которая издевалась над 25-летней Анастасией Поляковой, обжаловала свой приговор. Напомним, в мае 2025 года тело девушки было найдено в акватории реки Турья. Незадолго до трагедии по Сети начало расходиться жуткое видео, как Бродовикова издевается над Анастасией. То, что происходило на видео, мы не станем описывать по этическим причинам.

Наталье Бродовиковой было предъявлено обвинение по пункту «б» 3 части 132 статьи УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Женщину отправили под домашний арест. А 6 мая Карпинский городской суд вынес ей приговор.

- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - ранее сообщали в пресс-службе судов Свердловской области. - С осужденной взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей и материальный ущерб – 80 850 рублей.

Свою вину подсудимая так и не признала. Женщину арестовали в зале суда.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Наталья Бродовикова, ее адвокат, а также гособвинитель подали апелляционную жалобу на приговор. Судя по картотеке Свердловского областного суда, ее рассмотрят 17 июня.

Отметим, что оператор видео - 44-летний Виталий Герасимов избежал уголовного наказания. После задержания на него завели уголовное дело по части первой статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) и по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием Интернета). До суда его дело так и не дошло, поскольку тот скончался.