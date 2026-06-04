Новых сельских старост назначили в четырех селах под Нижним Тагилом

Старосты приступили к своим обязанностям 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В четырех селах под Нижним Тагилом официально назначили новых старост. Это следует из данных сайта администрации города. Уполномоченные будут работать в поселках Балкушина, Волчевка, Елизаветинский и Чащино.

Старосты – это представитель местных жителей, взаимодействующий с властями. Они могут требовать от администрации решения насущных проблем, таких как ремонт дорог, вывоз мусора и восстановление социальных объектов. Новых старост назначила Дума Нижнего Тагила 28 мая.

В поселке Баклушина старостой назначен Андрей Худяков, в поселке Волчевка – Андрей Лебедев. В селе Елизаветенское старостой избрали Веру Шабунину, а в поселке Чащино интересы местных жителей представит Надежда Наумова.