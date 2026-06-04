В запуск производственной линии по выпуску труб в Заречном вложили 125 млн

В год на новой линии смогут производить 720 тысяч метров труб в год. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В запуск новой производственной линии по выпуску полипропиленовых труб вложили 125 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Двухслойные гофрированные трубы диаметром от 110 до 630 миллиметров будут выпускать на заводе «Ин Пласт Полимер» в Заречном.

– Реализация проекта позволит не только нарастить выпуск импортозамещающей продукции, но и внести дополнительный вклад в промышленное развитие региона и обеспечение людей в конкретной территории рабочими местами, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Мощность новой линии – 720 тысяч метров труб в год. На предприятии создано 16 рабочих мест. Проект позволит нарастить выпуск импортозамещающей продукции, внести дополнительный вклад в промышленность региона и обеспечить людей работой.