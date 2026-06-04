Выставка в музее ИЗО продлится с 10 июня по 16 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная истории знаменитой императорской резиденции. Совместный проект с государственным музеем-заповедником «Царское село» в год своего 90-летия запустил Екатеринбургский музей изобразительного искусства. Выставку можно будет посетить с 10 июня по 16 августа.

Посетители смогут увидеть 360 предметов из царскосельких дворцовых коллекций. В том числе на выставке представят коллекции янтаря. Центральным экспонатом станет подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты. Экспонат был похищен по время Великой Отечественной войны, но его удалось вернуть в 2000-е годы после длительный переговоров на правительственном уровне.

– В числе знаковых мемориальных предметов выставки — мундир Николая II, в котором император венчался: доломан и фуражка флигель-адъютанта Свиты Его Величества полковника лейб-гвардии Гусарского полка. На подкладке у воротника сохранилась шёлковая этикетка с текстом: «Въ этомъ доломане Его Величество бракосочетался. Сохранить навсегда», – сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО.