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НовостиЭкономика4 июня 2026 6:09

Атомные города Свердловской области получат 1,2 миллиарда рублей

На развитие атомных городов Свердловской области выделят 1,2 миллиарда
Екатерина ГАПОН
«Росатом» по соглашению со Свердловской областью направит 1,2 миллиарда рублей на развитие атомных городов региона

«Росатом» по соглашению со Свердловской областью направит 1,2 миллиарда рублей на развитие атомных городов региона

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На реализацию социальных объектов в атомных городах Свердловской области, а именно в Заречном, Лесном и Новоуральске выделят 1,2 миллиарда рублей. Деньги из регионального бюджета направят по соглашению с госкорпорацией «Росатом».

– С гедиректором госкорпорации Алексеем Лихачёвым определили перечень мероприятий по развитию городов. Средства запланированы на важные для людей проекты благоустройства, развитие социальной инфраструктуры, ремонт объектов ЖКХ, обновление автомобильных дорог, – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Атомные города вносят значительный вклад в развитие этой сферы промышленности. Так, на Белоярской АЭС завершают подготовительные работы по сооружению нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.