Атомные города Свердловской области получат 1,2 миллиарда рублей

«Росатом» по соглашению со Свердловской областью направит 1,2 миллиарда рублей на развитие атомных городов региона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На реализацию социальных объектов в атомных городах Свердловской области, а именно в Заречном, Лесном и Новоуральске выделят 1,2 миллиарда рублей. Деньги из регионального бюджета направят по соглашению с госкорпорацией «Росатом».

– С гедиректором госкорпорации Алексеем Лихачёвым определили перечень мероприятий по развитию городов. Средства запланированы на важные для людей проекты благоустройства, развитие социальной инфраструктуры, ремонт объектов ЖКХ, обновление автомобильных дорог, – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Атомные города вносят значительный вклад в развитие этой сферы промышленности. Так, на Белоярской АЭС завершают подготовительные работы по сооружению нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М.