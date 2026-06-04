В Екатеринбурге на благоустройство шести дворов потратят 128 миллионов

Работы во дворе на улице Декабристов почти завершили Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на благоустройство шести дворов направят более 128 миллионов рублей, из них 110 миллионов рублей – городской бюджет и 18 миллионов – средства собственников. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ход работ проконтролировал замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко.

– Первый объект, расположенный по улице Декабристов, 16-18 «Д», находится в высокой степени готовности. Все работы проведены, подрядчикам осталось установить только малые архитектурные формы. Планируется, что через неделю все работы будут завершены и двор будет готов к приемке, – сообщили в мэрии.

Во дворе на улице Бажова, 134 работы начнутся в июле – сейчас там перекладывают коммуникации. На улице Уральской, 67 – Советской – 39 планируют заасфальтировать тротуары и въезды, озеленить территорию и построить новую игровую площадку.

Владимир Гейко отметил, что в финансировании придомовых территорий в этом году участвует только город. В рамках программы с учетом нынешних территорий в Екатеринбурге обновят 199 дворов.