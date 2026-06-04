Власти Ирбита не будут тратить бюджетные деньги на концерт Газманова

На концерт Олега Газманова на ярмарке в Ирбите не будут тратить бюджетные деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ирбита не будут тратить бюджетные деньги на выступление Олега Газманова. Об этом в эфире программы ОТВ рассказал глава города Николай Юдин. Артист выступит на традиционной ярмарке, которая пройдет с 7 по 9 августа. Местные жители переживали, что за концерт придется заплатить более 8 миллионов рублей.

– Хочу сразу успокоить, что ни копейки из бюджета на приезд артиста не будет потрачено. Ярмарка практически на самоокупаемости, зарабатываем столько – сколько тратим, – отметил Николай Юдин.

Глава Ирбита также подчеркнул, что, не смотря на то, что ярмарку проводят уже в 24 раз, на самоокупаемость она вышла только второй год подряд. Со слов Николая Юдина, раньше ярмарке не хватало торговых мест и известности, и мероприятие больше напоминало рынок и базар. Теперь здесь навели порядок и единообразие.

Напомним, что 26 мая Олег Газманов выступил в Екатеринбурге. Артист во врем выступления исполнил свои главные хиты и даже сделал колесо.