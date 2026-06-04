Врачи в Нижнем Тагиле спасли 150-килограммового пациента с параличом ног

Уралец не мог ходить из-за межпозвонковой грыжи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Городской больницы №1 Нижнего Тагила спасли 150-килограммового пациента с параличом ног. Причиной проблемы стала межпозвонковая грыжа. Проблема усугублялась большим весом – из-за него у пациента была анатомическая сложность дыхательных путей и гипертензия.

– Из-за особенностей строения дыхательных путей уральца операционные риски врачи оценили как максимальные: существовала опасность неэффективной вентиляции лёгких, критического падения уровня кислорода в крови и кислородного голодания мозга, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Провести операцию безопасно позволила индивидуально подобранная тактика ведения наркоза. Вмешательство продлилось около 1,5 часов и прошло без осложнений.

Уже в первые часы после операции у мужчины исчез болевой синдром, а функции тазовых органов восстановились спустя 10 дней. После проведенного лечения ноги пациента снова начали двигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уверенно ходит.