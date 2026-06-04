Производитель майонеза «ЕЖК» перешел под управление Россельхозбанка

«ЕЖК» перешел под управление структуры Россельхозбанка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национализированный производитель майонеза в Екатеринбурге «Жировой комбинат» перешел под управление структуры Россельхозбанка. Исходя из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, единственным акционером предприятия является АО «Эталон», которым, в свою очередь, управляет «РСХБ-Финанс».

Напомним, что 5 мая Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу. Среди национализированных компаний оказался и Екатеринбургский жировой комбинат. Причиной стало нарушение Вадимом Мишковичем в период работы сенатором антикоррупционного законодательства.

Всего суд обратил в доход государства более 651 миллиона акций ПАО «Группа «Русагро», 4 миллиона акций АО «Эталон», денежные средства, изъятые в ходе обыска: свыше 29 миллионов рублей, 1 822,5 миллиона долларов США и 1 638,5 миллиона евро.