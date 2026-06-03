В Академическом районе Екатеринбурга появится образовательный кластер

В Академическом районе создадут образовательный кластер. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Академическом районе строят новую школу № 1 на 1500 учащихся. В будущем рядом с ней создадут и детсад на 300 воспитанников. Так сформируется образовательный кластер. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

- Новое образовательное учреждение расположится на участке в 25 тысяч квадратных метров. На первом этаже школы - административные и учебные кабинеты, библиотека, медицинский и спортивный блоки, столовая. Также а вспомогательные и технические помещения, - сказано в сообщении. - Второй этаж вместит актовый зал, спортивные и учебные зоны.

На территории около школы будет корт для юных спортсменов. Строительство началось 20 января этого года. Завершить создание объекта планируется 31 января 2029 года.

Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов подчеркнул, что в Академическом сохраняется острая потребность в школьных местах.