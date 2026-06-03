Уральские зоозащитники спасли пса, запертого в тесном сарае без еды и воды

Пес не мог даже прилечь. Фото: «ЗООзащита»

Свердловские зоозащитники приехали в садовое товарищество «Надежда» ради спасения пса. Он жил в тесном сарае, принадлежащем многодетной семье. О ситуации с подопечным волонтерам рассказала местная жительница. Об этом сообщает благотворительный фонд «ЗООзащита» в соцсетях.

- Приковали на короткую цепь настолько, что пес не мог лечь. Спал стоя. Без воды, без еды. Он жил в собственных фекалиях. Хозяин заявил: «Пусть будет злее, пойду на медведя с ним», - сказано в посте. – Накануне мы с общественниками выехали на место. Агрессивная жена хозяина пыталась взять нас нахрапом. Мы пригрозили ответственностью за жестокое обращение с животными.

На Урале спасли из заточения пса по кличке Гоша Видео: «ЗООзащита»

Со слов волонтеров, животное было худым. Пес буквально бросился есть траву и пить из лужи. Новому подопечному дали кличку Гоша. Сейчас Жорика отправили жить на частную передержку. Ему будут подыскивать новых хозяев.