В Свердловской области бродячие собаки захватили детскую площадку

Собаки спали в песочнице. Фото: канал «Инцидент Нижний Тагил»

Жители поселка Северный, расположенного в окрестностях Нижнего Тагила, пожаловались на то, что стаю собак. Они оккупировали единственную детскую площадку возле местного дворца культуры. Животные поселились здесь и мешают прогуливаться свердловчанам. Об этом сообщает канал «Инцидент Нижний Тагил».

- Куда смотрит наша администрация? Чего ждут, очередного нападения на детей? Попытались оставить жалобу, но администрация Дзержинского района дала контакт, до которого просто не дозвониться. Кто должен решать вопрос с бездомными собаками в Нижнем Тагиле? – задается вопросом автор поста.

Как уточняется, такая ситуация была на детской площадке утром 2 июня. Судя по фото, собаки спали в песочнице. Некоторые животные обосновались под детскими горками.