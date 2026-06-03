Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 16:47

В Свердловской области бродячие собаки захватили детскую площадку

Жители свердловского поселка пожаловались на стаю бездомных собак
Маргарита РАЗУМОВА
Собаки спали в песочнице. Фото: канал «Инцидент Нижний Тагил»

Собаки спали в песочнице. Фото: канал «Инцидент Нижний Тагил»

Жители поселка Северный, расположенного в окрестностях Нижнего Тагила, пожаловались на то, что стаю собак. Они оккупировали единственную детскую площадку возле местного дворца культуры. Животные поселились здесь и мешают прогуливаться свердловчанам. Об этом сообщает канал «Инцидент Нижний Тагил».

- Куда смотрит наша администрация? Чего ждут, очередного нападения на детей? Попытались оставить жалобу, но администрация Дзержинского района дала контакт, до которого просто не дозвониться. Кто должен решать вопрос с бездомными собаками в Нижнем Тагиле? – задается вопросом автор поста.

Как уточняется, такая ситуация была на детской площадке утром 2 июня. Судя по фото, собаки спали в песочнице. Некоторые животные обосновались под детскими горками.