Уральский меценат направил 100 миллионов рублей на лечение детей

Уральский меценат направил миллионы рублей на лечение детей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уральский меценат и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин направил около 100 миллионов рублей на лечение детей. Средства получат юные жители семи российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

Помощь направили семьям из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Курской и Самарской областей. Средства направили и в Еврейский автономный округ.

В списке детей, получивших помощь, есть и екатеринбуржцы с детским церебральным параличом. Их отправят на реабилитацию в Китай.

- Мы были в Китае в начале этого года. Каждая реабилитация занимает около трех-четырех месяцев. Яну делали иглоукалывание, курс массажа, лечебной физкультуры. Проводили занятия по сенсорной интеграции и на развитие мелкой моторики. Мы сразу увидели результат: ребенок научился сидеть и произносить первые слова, - рассказала мама мальчика Юлия Колмакова.

Деньги направили на покупку препаратов для детей, страдающих злокачественными опухолями. Также для пациентов с генетическими заболеваниями.

Несколько десятков детей с расстройством аутистического спектра пройдут реабилитацию. Часть средств потратят на покупку слуховых аппаратов, а также инвалидных колясок.