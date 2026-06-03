Снизилось число свердловчан, пострадавших от недобросовестных строителей домов

Силовики занялись недобросовестными подрядчиками Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С недобросовестными подрядчиками разбираются по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Речь идет о ситуациях с возведением частных домов. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

На кадастровый учет уже поставили 39 индивидуальных домов. Недобросовестными строителями также занимаются силовики.

- Минстрой Свердловской области ведет постоянный мониторинг ситуации. В реестр включены сведения о 91 земельном участке с незавершенным строительством. Профильные специалисты контролируют каждый объект, - сказано в сообщении.

Уточняется, что с семьями пострадавших также работают специалисты. Минстрой региона окажет комплексное сопровождение для уральцев.

На Среднем Урале возбудили семь уголовных дел на 10 подрядчиков. Также прокуратура региона подала иски в защиту свердловчан. Более чем 80 семей получили проекты претензий, исков. Им расскажут, как действовать в подобной ситуации.