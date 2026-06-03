Россияне могут наказать начальника за настойчивые звонки во время отпуска

Любое привлечение персонала к трудовым обязанностям в период отпуска расценивается как нарушение закона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Компании, которые нарушают право сотрудников на отдых и вовлекают их в рабочие процессы во время законного отпуска, могут столкнуться со штрафами до 70 тысяч рублей. Кроме того, руководство таких организаций рискует быть отстранено от занимаемых должностей сроком до трёх лет. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» сообщил юрист и общественный деятель Сергей Багян.

Эксперт подчеркнул, что любое привлечение персонала к трудовым обязанностям в период отпуска расценивается как нарушение закона. Это касается не только требований явиться в офис, но и просьб поучаствовать в рабочем процессе дистанционно.

- Переписка по рабочим вопросам в мессенджерах и по электронной почте, звонки с просьбами решить задачи, участие в совещаниях или подписание документов на рабочем месте — это считается работой в отпуске, - пояснил Багян.

По его словам, за подобные действия работодатель может понести административную ответственность в соответствии со статьёй 5.27 КоАП РФ. Она устанавливает ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Юрист уточнил, что за первое нарушение руководителю может быть назначен штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а организации — от 30 до 50 тысяч. При повторном несоблюдении прав работников санкции ужесточаются: для руководителя предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо отстранение от должности на срок от года до трёх лет, а для компании сумма взыскания может достичь 70 тысяч рублей.

Багян также добавил, что сотрудник, чьи права нарушены, вправе подать иск в суд или направить жалобу в трудовую инспекцию для защиты своих интересов.