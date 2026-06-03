В Екатеринбурге с компании взыскали более 159 тысяч за задержку зарплаты

Права экс-сотрудника были восстановлены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Верх – Исетский райсуд Екатеринбурга взыскал в пользу уволенного сотрудника деньги. Компания задолжала работнику деньги за три месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В январе в компании провели проверки. Специалисты установили, что здесь рассчитывались с уволенными сотрудниками несвоевременно. Тогда работодателю внесли представление об устранении нарушений. Однако проблема повторилась вновь.

- Рассмотрен иск в интересах одного из бывших работников компании. Суд взыскал с ООО «Торговый Дом СЭМ» задолженность по зарплате - 135 721 рубль, компенсацию за задержку зарплаты - 13 644 рубля, - сказано в сообщении. - Также в пользу работника взыскали компенсацию морального вреда - 10 000 рублей.

Сказано, что при выплате из указанных сумм удержат НДФЛ. Заочное решение суда еще не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его.

Свердловский облсуд уточняет, что это уже не первое подобное дело в отношении предприятия. Ранее суд помогал восстановить права другим сотрудникам.