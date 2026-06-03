Мэрия Нижней Салды нарвалась на штраф в 50 тысяч рублей

Администрацию Нижней Салды оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Верхнесалдинского судебного района назначил административное наказание мэрии муниципального округа Нижняя Салда. Причиной стало невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что 14 апреля 2026 года специалисты отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от ЧС провели проверку.

- Выявлены нарушения требований нескольких федеральных законов. Включая «О защите населения и территорий от ЧС» (№ 68-ФЗ) и «О безопасности гидротехнических сооружений» (№ 117-ФЗ), - сказано в сообщении. - В том числе положений правительства о подготовке граждан к действиям при ЧС, об эвакуации, системах оповещения.

По итогам проверки был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС». Мэрия лишь частично согласилась с выявленными нарушениями.

По итогу за бездействие чиновников оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд учитывал, что ранее власти не привлекались к ответственности за подобные нарушения, а также не было негативных последствий. Поэтому наказание было ниже того, что предусматривает статья.