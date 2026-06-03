Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

«100 дней остается до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге! С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Конечно, сложно за это время показать все величие и красоту нашего региона, но уверен, что ребята успеют вдохнуть уральский воздух, своими глазами увидеть наши леса и древние горы. Ждем на Среднем Урале!» — подчеркнул глава региона Денис Паслер.

Напомним, фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года, соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

Столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры Видео: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

«В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи», — говорится в документе.

Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира.

Глава региона показал ролик-приветствие, который расскажет гостям региона о природе Среднего Урала. На интерактивных экранах в Екатеринбурге показали ролики про предстоящее мероприятие. А вечером на фасадах зданий в Екатеринбурге включат специальную подсветку в честь запуска отсчета 100 дней до открытия Международного фестиваля молодежи.