Денис Паслер: Екатеринбург станет центром мировой молодежной культуры

До масштабного события осталось 100 дней. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер запустил обратный отсчет до масштабного события.

- 100 дней остается до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. С 11 по 17 сентября столица Среднего Урала станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы, - сказано в канале главы региона.

Также был опубликован ролик, демонстрирующий богатство природного мира региона. На этих кадрах запечатлены водоемы, горы и лесные чащи.

Свердловчане прошли обучение тренеров к Международному фестивалю молодежи. Интенсив проводили в Куркино. Программа включала в себя три блока. Среди них было обучение публичным выступлениям, Второй и третий посвятили структуре подготовки волонтеров.