Жительнице Тюмени грозит семь лет колонии за призывы к терроризму в Telegram

Девушку задержали сотрудники регионального УФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени сотрудники регионального УФСБ задержали 21 летнюю местную жительницу. Её подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма, пишет ИА "Тюменская линия".

По данным следствия, девушка, симпатизирующая запрещённой в России националистической организации, распространяла соответствующие призывы и оправдывала терроризм через публичный Telegram канал.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). Расследованием занимается следственный отдел регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Подозреваемая помещена под стражу. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.