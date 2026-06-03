Ученые из Екатеринбурга разработали вещество, способное убить герпес

Ученые уже доказали эффективность соединения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ученые Института органической химии УрО РАН Разработали молекулу, способную убить вирус герпеса. Они уже доказали эффективность соединения. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Эти молекулы эффективны против простого герпеса.

- Любой молекулы от лаборатории до производства занимает хорошо, если десять лет, а бывает и больше. Это очень затратный процесс. Давать гарантии создания средств, которые будут в аптеках, мы пока не можем, – говорит академик Валерий Чарушин.

В журнале «Вопросы вирусологии» было опубликовано исследование Валерия Чарушина, а также его коллег из ИОС и московского института имени Гамалеи. Описывается эффективность нового препарата. Это производное вещества, запатентованное уральскими учеными еще десять лет назад. Молекула подавляет размножение вируса.

Исследование проводили на культуре вируса в естественной среде.