На Ямале виновнику аварии, в которой погибли 5 человек, ужесточили приговор

В аварии на трассе Сургут - Салехард погибли 5 человек. Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямале ужесточили приговор виновнику ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает «Ямал 1». Трагедия произошла летом 2025 года на 297-м километре трассы Сургут – Салехард.

По данным Госавтоинспекции Ямала, водитель автомобиля «ГАЗ» во время обгона «КАМАЗа» врезался в Hyundai Solaris, после чего столкнулся с грузовиком. В аварии погибли трое взрослых и двое подростков.

– Срок наказания остался прежним – 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако изменён режим отбывания наказания. Если ранее Ноябрьский городской суд назначил осуждённому колонию-поселение, то теперь он будет направлен в колонию общего режима, – сообщает суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

После оглашения виновника ДТП взяли под стражу в зале суда.