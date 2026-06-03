Ивдельская ЦРБ стала частью Свердловской областной клинической больницы №1

Ивдельская больница официально стала частью СОКБ №1. Фото: Минздрав Свердловской области

Ивдельская центральная районная больница официально стала частью Свердловской областной клинической больницы №1. Реорганизация является частью масштабной реформы здравоохранения. Параллельно с этим специалисты СОКБ №1 провели аудит и определили первоочередные задачи.

Для Ивдельской больницы приобретут рентген-аппарат и маммограф, обновят каталки, кресла коляски, дозаторы и дефибриллятор в стационаре, а также смонтируют новую локальную вычислительную сеть и автоматизируют учет лекарств и имущества.

– Определен объём капремонтов, после осмотра инженерных коммуникаций заменено светотехническое оборудование, отремонтированы розетки и выключатели, устранена утечка кислорода, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Отмечается, что с начала марта 2026 года врачи из Екатеринбурга четыре раза приезжали в Ивдель для оказания медпомощи местным жителям.