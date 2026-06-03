Погрузка на Свердловской железной дороге составила 9,9 млн тонн в мае

Фото: СвЖД

Погрузка на Свердловской магистрали в мае 2026 года, по оперативной информации, составила 9,9 млн тонн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за май 2026 года составил 17,1 млрд тарифных тонно-км (-4,1% к маю 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 21,3 млрд тонно-км (-2,9%).

Погрузка на СвЖД в январе – мае 2026 года, по оперативным данным, составила 48,6 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 14,8 млн тонн (+1,4% к январю – маю 2025 года);

- химических и минеральных удобрений – 8,3 млн тонн (+4,7%);

- строительных грузов – 8,1 млн тонн (-11,3%);

- руды железной и марганцевой – 3,6 млн тонн (-16,6%);

- черных металлов – 2,7 млн тонн (-24,2%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 2,3 млн тонн (-1,5%);

- руды цветной и серного сырья – 1,7 млн тонн (-7,5%);

- химикатов и соды – 1,1 млн тонн (-16,4%);

- цемента – 1 млн тонн (+4,2%);

- кокса – 0,7 млн тонн (-22,5%);

- лесных грузов – 0,6 млн тонн (-20,8%);

- зерна – 205 тыс. тонн (+19,2%).

Грузооборот в январе – мае 2026 года составил 77,8 млрд тарифных тонно-км (-10,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 97,4 млрд тонно-км (-9,5%).

В целом, по оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в мае 2026 года составила 95 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 267,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – май 2026 года, по оперативным данным, составила 458,7 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в январе – мае 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 31,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,1% и составил 1 трлн 273,2 млрд тонно-км.