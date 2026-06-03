Власти рассказали о планах на строительство нового зала Свердловской филармонии

В 2018 году предполагалось, что новый зал будет выглядеть так. Фото: Минстрой Свердловской области

В Свердловской филармонии все-таки построят новый зал. Как рассказал министр культуры Свердловской области Илья Марков, сейчас план строительства находится на стадии дополнительной проработки.

– Требуется актуализация проектной документации, которая проводится. Есть определенные действия в части земельного участка, его на сегодняшний день в хозяйственный оборот взяла Свердловская филармония. Следующий шаг – актуализация с учетом действующего законодательства, наработок. Не все то, что изначально было предложено, укладывается в рамки, – поделился Илья Марков.

Министр культуры также отметил, что после этого будет необходимо найти источник финансирования, так как без федеральных ресурсов это будет крайне затруднительно. Касательно сроков директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов отметил, что новый зал был бы отличным подарком к 100-летию филармонии. В этом году учреждение отмечает 90-летие.

Напомним, что проект строительства нового зала Свердловской филармонии был определен еще в 2018 году. Разработкой архитектурно-художественной концепции должна была заниматься компания Zaha Hadid Architects из Великобритании.