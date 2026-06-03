Уралец отсудил 3 млн за ДТП, после которого стал инвалидом

Авария произошла в 2024 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловчанин отсудил у компании, в которой работал виновник ДТП, почти три миллиона рублей. По данным пресс-службы Свердловского областного суда, авария произошла в ночь на 3 августа 2024 года на 43-м километре ЕКАД. После ЧП Александр Д. остался инвалидом на всю жизнь.

В ту ночь водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros, который в тот момент был трудоустроен в ООО «ДЕЛКО АЛЬФА», нарушил ПДД. Из-за чего столкнулся с Toyota Sienta, за рулем которой был Александр Д.

Виновник ДТП был осужден за «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью» (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Александр получил тяжелые травмы. Ему присвоена I группа инвалидности. Мужчина прикован к постели, а за несколько лет после трагедии развились и сопутствующие заболевания.

Сожительница пострадавшего и ее брат в суде рассказали, что до аварии Александр работал водителем, вел активный образ жизни. Страховая выплатила по ОСАГО лишь 400 тысяч рублей. Эта сумма не покрывает даже часть расходов. Тогда потерпевший обратился с иском к работодателю виновника аварии. Он просил взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

- Назначенная судом автотехническая экспертиза установила, что рыночная стоимость Toyota Sienta до аварии составляла около 1,57 млн рублей, а годные остатки - 254 тысяч рублей. Материальный ущерб оценен в 1 316 641 рубль. С учетом уже полученных 400 тысяч рублей от страховой компании истец снизил требования до 916 641 рубля, - рассказали в Свердловском областном суде.

В итоге, Режевской городской суд частично удовлетворил иск. С ООО «ДЕЛКО АЛЬФА» в пользу Александра взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также еще 916 641 рубль в качестве возмещения материального ущерба. В доход бюджета с компании взыскана государственная пошлина – 26 332,82 рубля.

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